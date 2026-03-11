Nella notte a Milano, un motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all’incrocio tra via Giovanni Bensi e via Bisceglie nella zona Lorenteggio. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, ma le sue condizioni sono state giudicate serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

È successo all'incrocio tra via Giovanni Bensi e via Bisceglie (zona Lorenteggio a Milano) nella notte tra martedì e mercoledì 11 marzo. La dinamica del sinistro non è chiara e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Tutto è accaduto poco dopo le 2 del mattino nei pressi di una intersezione regolata da un semaforo, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica che hanno stabilizzato il 25enne e lo hanno accompagnato con la massima urgenza (era privo di sensi) al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni sono particolarmente delicate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Tragedia nella notte, muore motociclista di 21 anni. Due feriti in un altro incidente

Leggi anche: Incidente nella notte, si schianta contro i cartelli pubblicitari: 31enne gravissimo in ospedale

Incidente a Milano, 7 feriti: gravissimo un 21enne. Il suv si spezza in due

Tutti gli aggiornamenti su Incidente nella notte a Milano...

Temi più discussi: Incidente nella notte a Milano, gravissimo un motociclista di 25 anni; Incidente nella notte a Calcinaia, un’auto si ribalta: tre feriti; Sciagura nella notte, auto vola fuori strada e si ribalta: morto un uomo; Incidente stradale a Roma, 19enne perde il controllo della moto e muore.

Cade dalla moto nella notte: morto un uomo di 56 anni a Gorla MinoreTragico incidente nella notte a Gorla Minore, dove un motociclista di 56 anni ha perso la vita. Il fatto è avvenuto poco dopo le 2.30 di oggi, martedì 10 marzo, in via Vittorio Veneto. Sulla dinamica ... laprovinciadivarese.it

Incidente a Gorla Minore, motociclista di 56 anni trovato morto in strada nella notte: la caduta gli è stata fataleLe chiamate di soccorso al 112 sono arrivate intorno alle 2.30 di martedì. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. Accertamenti dei carabinieri della compagnia di Saronno ... milano.corriere.it

Quali sono i nuovi metodi per contenere i danni in caso di incidente nucleare - facebook.com facebook

Autobus in fiamme in #Svizzera, almeno 6 morti e 5 feriti. L’incidente nel tardo pomeriggio a #Kerzers, nel Canton svizzero di #Friburgo. Testimoni raccontano ai media locali che un uomo si è versato della benzina addosso. #Tg1 x.com