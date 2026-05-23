In un’indagine a Cortina, Saldini è stato ascoltato dai pubblici ministeri e ha dichiarato di «combattere». La discussione si concentra sul concetto di «urgenza», che secondo l’accusa sarebbe stato usato da Simico per giustificare l’affidamento diretto di una commessa a Graffer. Il processo vede coinvolti sia l’accusa che le difese, con un focus sulla motivazione dell’affidamento.

VENEZIA - Sarà tutto sul concetto di «urgenza», con cui Simico giustificò l’affidamento diretto della commessa a Graffer, il confronto tra accusa e difese nell’inchiesta della Procura di Belluno sulla cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina d’Ampezzo. Un fascicolo da cui i tre indagati contano di uscire al più presto, primo fra tutti l’amministratore delegato Fabio Massimo Saldini, che per la natura “politica” del suo incarico professionale (è stato nominato dal Governo anche commissario straordinario per le opere olimpiche) è inevitabilmente più esposto alle polemiche rispetto alla responsabile unica del progetto Valeria Cepi e al legale rappresentante dell’azienda costruttrice Angelo Redaelli. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Inchiesta di Cortina, Saldini subito sentito dai pm: «Combatto»

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