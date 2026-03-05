Niscemi capo Protezione Civile regionale Cocina sentito dai pm nell' inchiesta per disastro colposo | indagini su fondi non spesi

Il capo della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, è stato chiamato in Procura nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi non spesi. L'indagine riguarda la gestione di risorse finanziarie e si concentra sulle attività svolte dalla Protezione Civile in Sicilia tra il 2005 e il 2010, e dal 2018 ad oggi. Cocina ha ricoperto il suo ruolo in questi periodi.

Salvatore Cocina è stato convocato in Procura in virtù del ruolo di vertice ricoperto all'interno della Protezione Civile regionale siciliana già tra il 2005-2010 e poi dal 2018 fino ai nostri giorni. Al centro dell'inchiesta la ricostruzione di vent'anni di presunte omissioni, ritardi e risorse finanziarie non spese.