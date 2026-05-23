Inchiesta contro la Scu nel Leccese | chiesto il processo anche per tre brindisini

Il 29 giugno è prevista l'udienza preliminare davanti alla giudice Giulia Proto per 52 imputati coinvolti nell'operazione “Escape” nel Leccese. La sostituta procuratrice della Dda di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio, includendo anche tre persone provenienti da altre province. La decisione riguarda l'apertura di un processo su accuse legate a questa indagine.

LECCE - È stata fissata per il 29 giugno, davanti alla giudice Giulia Proto, l'udienza preliminare per i 52 imputati dell'operazione “Escape” di cui la sostituta procuratrice della Dda di Lecce, Giovanna Cannarile, ha chiesto il rinvio a giudizio. Tra le persone coinvolte, anche tre residenti nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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