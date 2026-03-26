Inchiesta sulla frangia Scu dei mesagnesi | in 32 rischiano di finire a processo

Sono state concluse le indagini preliminari dell'inchiesta denominata “Colemi” che riguarda un gruppo appartenente alla frangia dei “tuturanesi” della Sacra Corona Unita. In totale, 32 persone sono state coinvolte e potrebbero essere sottoposte a procedimento penale. La vicenda riguarda attività illecite legate all'organizzazione criminale.

Richiesta di rinvio a giudizio da parte della Dda, udienza preliminare fissata per il 12 giugno nell'aula bunker del carcere di Lecce. Le accuse: associazione mafiosa, pestaggi, usura, estorsioni e droga. Il blitz dei carabinieri risale al 15 dicembre scorso LECCE - È notizia recente la chiusura delle indagini preliminari dell'inchiesta “Colemi” sulla frangia dei “tuturanesi” della Sacra Corona Unita. A stretto giro di posta, per una involontaria par condicio dettata dalle tempistiche, arriva un altro “colpo” alla Scu, sponda “mesagnesi” questa volta. Sono 32 gli imputati che rischiano il processo. Il blitz dei carabinieri risale al 15 dicembre 2025, quando eseguirono l'ordinanza di custodia cautelare del gip Alcide Maritati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Inchiesta sulla frangia Scu dei "mesagnesi": in 32 rischiano di finire a processo Articoli correlati Clan Buccarella, inchiesta sulla Scu del boss di Tuturano chiusa dopo tre blitz: 20 indagatiDopo tre blitz, 20 gli indagati a chiusura dell’inchiesta sul ritorno in campo a 66 anni di Salvatore Buccarella, braccio destro del fondatore della... Inchiesta antidroga “Pitbull”, chiesto il processo per 32 imputatiRACALE - È stato chiesto il processo per 32 imputati (nel frattempo un’altra posizione è stata stralciata) coinvolti nell’inchiesta “Pit Bull” in cui... Contenuti e approfondimenti su Inchiesta sulla frangia Scu dei... Discussioni sull' argomento Blitz contro la frangia dei tuturanesi, Guadalupi nega il concorso in una estorsione; Imprenditore agricolo nel mirino della Scu. Tre arresti per estorsione; Scu e politica, il sistema di estorsione ricostruito dalla Dda di Lecce: Così Guadalupi faceva da ponte tra imprese e clan; Operazione Colemi sui tuturanesi della Scu: chiuse le indagini per 20 persone. Il Comitato Investigativo russo apre un’inchiesta per terrorismo internazionale dopo l’attacco alla "Arctic Methanol", in deriva verso la Libia. Drone colpisce la nave turca "Altura" con 140.000 tonnellate di greggio a bordo: danneggiati ponte e coperta - facebook.com facebook Perquisizioni della Guardia di Finanza al Ministero della Difesa, Terna e Rete Ferroviaria Italiana. Ventisei gli indagati. Nell’inchiesta della Procura di Roma si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio nel settore della cybersicurezza x.com