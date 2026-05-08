Presunto stupro di gruppo a Malta | chiesto il processo per quattro giovani brindisini

La procura di Brindisi ha richiesto il processo per quattro giovani della provincia, sospettati di aver preso parte a uno stupro di gruppo avvenuto a Malta lo scorso estate. La presunta vittima è una ragazza di 19 anni di Conegliano, e l’episodio si sarebbe verificato durante una vacanza nell’isola. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda le accuse di violenza sessuale di gruppo nei confronti dei giovani brindisini.

BRINDISI - La procura di Brindisi ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di quattro giovani brindisini: sono accusati di uno stupro di gruppo, che sarebbe stato commesso ai danni di una 19enne di Conegliano (Treviso), durante una vacanza a Malta nell'estate scorsa. Il pm Pierpaolo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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