Inchiesta Brindisi Multiservizi | due condanne per furto e una per ricettazione
A dieci anni dai fatti, un tribunale di primo grado ha condannato due persone per furto e una per ricettazione nell’ambito dell’inchiesta su Brindisi Multiservizi. Il procedimento riguarda le vicende legate alle elezioni comunali del 2016 e alle accuse di illecito. Le condanne sono state pronunciate dopo un processo che ha portato alla luce presunti reati collegati alla gestione della società multiservizi. La sentenza non è definitiva e può essere appellata.
BRINDISI - A dieci anni dai fatti contestati, arriva una sentenza di primo grado relativa al caso che ha intrecciato le vicende della Bms con le amministrative di Brindisi del 2016. Si è chiuso ieri, venerdì 22 maggio 2026, il processo con rito ordinario a carico di cinque imputati. Si contano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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