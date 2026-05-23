Inchiesta Brindisi Multiservizi | due condanne per furto e una per ricettazione

Notizia in breve

A dieci anni dai fatti, un tribunale di primo grado ha condannato due persone per furto e una per ricettazione nell’ambito dell’inchiesta su Brindisi Multiservizi. Il procedimento riguarda le vicende legate alle elezioni comunali del 2016 e alle accuse di illecito. Le condanne sono state pronunciate dopo un processo che ha portato alla luce presunti reati collegati alla gestione della società multiservizi. La sentenza non è definitiva e può essere appellata.