Condanne per ricettazione e concorso in rapina | scatta l' arresto a Colico

A Colico, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni su ordine di esecuzione penale. Il provvedimento, emesso dal tribunale di Lecco, riguarda condanne per ricettazione e concorso in rapina. L’arrestato è stato trasferito in carcere.

I Carabinieri della caserma di Colico hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Lecco, arrestando un 35enne italiano residente a Colico.Le condanne a 2 anni e sei mesiIl provvedimento è scattato nelle scorse ore a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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