Condanne per ricettazione e concorso in rapina | scatta l' arresto a Colico

Da leccotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Colico, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni su ordine di esecuzione penale. Il provvedimento, emesso dal tribunale di Lecco, riguarda condanne per ricettazione e concorso in rapina. L’arrestato è stato trasferito in carcere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I Carabinieri della caserma di Colico hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Lecco, arrestando un 35enne italiano residente a Colico.Le condanne a 2 anni e sei mesiIl provvedimento è scattato nelle scorse ore a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Armi e ricettazione, scatta il blitz dei Carabinieri: 5 indagatiEseguite cinque misure cautelari per detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione.

Un intero arsenale trovato in una casa a Salerno, un arresto per ricettazione e detenzione di armi clandestineUn arresto e numerosi sequestri, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Salerno, dove un uomo con precedenti per...

condanne per ricettazione eCondanne per ricettazione e concorso in rapina: scatta l'arresto a ColicoI carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di carcerazione a seguito delle condanne per i reati commessi da un 35enne nel 2014 e 2017 ... leccotoday.it

condanne per ricettazione eAmministrative 2026, il caso a Carini: 11 aspiranti consiglieri con condanne definitiveCaso Amministrative 2026 a Carini: i casellari giudiziari consegnati raccontano di 11 candidati al Consiglio comunale con precedenti. meridionews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web