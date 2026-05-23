Un trapano o un flex rimasto collegato al quadro elettrico anche nelle ore notturne. Una disattenzione micidiale, che potrebbe stare alla base delle fiamme che hanno divorato il teatro Sannazaro. Siamo nel campo delle ipotesi, non ci sono certezze, ma al momento è questa la pista battuta dagli inquirenti, in attesa di una maxiperizia disposta dalla Procura di Napoli. Un passo indietro. Torniamo all’alba dello scorso 17 febbraio, quando le fiamme distrusse uno dei luoghi più amati e identitari per la cultura cittadina. Non si esclude che a innescare l’incendio siano stati degli strumenti da lavoro collegati alla rete elettrica. I lavori Fino al giorno precedente all’incendio, erano in corso dei lavori di manutenzione, nella zona del palco e del sotto palco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incendio teatro Sannazaro di Napoli, c?è una pista: «Quadro elettrico acceso anche durante la notte»

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