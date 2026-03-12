Il Ministero della Cultura acquisirà i locali del Teatro Sannazaro di Napoli dopo l’incendio

Il Ministero della Cultura ha deciso di acquisire i locali del Teatro Sannazaro di Napoli dopo che l’edificio è stato colpito da un incendio. L’annuncio è stato fatto dal ministro al termine di un incontro in prefettura. L’obiettivo è assicurare la prosecuzione della stagione teatrale, anche attraverso una soluzione temporanea. La decisione riguarda la tutela e la gestione dello spazio teatrale danneggiato.

L’annuncio del ministro Alessandro Giuli al termine di un incontro in prefettura. L’obiettivo è acquistare i locali del Teatro Sannazaro, distrutto dalle fiamme e garantire la continuità della stagione teatrale, anche con uno spazio temporaneo. Il Ministero della Cultura procederà all’acquisizione dei locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, gravemente danneggiato dall’incendio che lo ha distrutto il mese scorso. L’annuncio è arrivato dal ministro Alessandro Giuli al termine di un incontro tenuto in prefettura. Nel corso della riunione il ministro ha sottolineato la necessità di assicurare la continuità delle attività del teatro. “Occorre garantire continuità all'attività del Sannazaro”, ha dichiarato Giuli, spiegando che il piano prevede l’acquisto dell’edificio e la prosecuzione della stagione teatrale. 🔗 Leggi su 2anews.it

