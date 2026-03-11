Un incendio ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli all'alba del 17 febbraio. Dopo l'incendio, il teatro diventerà proprietà dello Stato. Il sindaco ha dichiarato che l'edificio sarà ricostruito e che lo Stato si occuperà dei lavori di ripristino. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui fondi disponibili. La struttura era uno dei punti di riferimento culturale della città.

Napoli, 11 marzo 2026 – Un incendio lo ha distrutto, adesso diventerà patrimonio dello Stato. Rinascerà così il teatro Sannazaro di Napoli, andato a fuoco all'alba del 17 febbraio scorso. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha infatti annunciato che il suo dicastero acquisterà lo stabile e darà continuità alla stagione teatrale, recuperando uno spazio adeguato per la prosecuzione degli spettacoli, forse anche all'interno di Palazzo Reale a Napoli. "Sarà un'operazione corale con tutte le persone che hanno a cuore il progetto Sannazaro che sono riassumibili nella parola Stato – ha detto Giuli al termine di un vertice tenutosi oggi –.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incendio del teatro Sannazaro di Napoli, Giuli: “Lo compra lo Stato, rinascerà”

Articoli correlati

Teatro Sannazaro distrutto, Giuli: “Lo compra lo Stato”(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi, mercoledì 11 marzo, al termine di un vertice alla Prefettura di Napoli, ha...

Incendio al Sannazaro, l'annuncio del ministro Giuli: «Lo Stato comprerà il teatro»Il Mic acquisirà i locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, distrutti da un incendio il mese scorso.

Tutto quello che riguarda Incendio del teatro Sannazaro di Napoli...

Temi più discussi: Giuli, il Mic acquisirà i locali del teatro Sannazaro di Napoli; Teatro Sannazaro, questa mattina sopralluogo dei Vigili del Fuoco - Napoli Village - Quotidiano di; Napoli, tensione manifestanti-polizia a protesta contro America's Cup; Civitavecchia, incendio in un palazzo per una presa elettrica: morta una donna, in salvo tre persone. C'è anche un bambino.

Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dal Ministero: l’annuncio del ministro GiuliIl teatro Sannazaro sarà acquisito dal ministero della Cultura. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi a Napoli, al termine di una riunione in Prefettura alla quale hanno ... fanpage.it

Giuli, il Mic acquisirà i locali del teatro Sannazaro di Napoli(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Il Mic acquisirà i locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, distrutti da un incendio il mese scorso. Lo ... spettacoli.tiscali.it

Un grosso incendio è scoppiato a Bari, all'altezza dello svincolo per Poggiofranco a ridosso sulla statale 16: il rogo sarebbe divampato all'interno di un campo rom intorno alle 14 di oggi pomeriggio. Diversi cittadini stranieri che alloggiavano nel campo sarebb - facebook.com facebook

#Pistoia, dalle ore 5 di stamattina intervento #vigilidelfuoco in corso a Pescia per un'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, e successivo incendio in un'abitazione. In atto operazioni di ricerca di un uomo segnalato come disperso [ #10marzo 7: x.com