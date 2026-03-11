Incendio del teatro Sannazaro di Napoli Giuli | Lo compra lo Stato rinascerà
Un incendio ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli all'alba del 17 febbraio. Dopo l'incendio, il teatro diventerà proprietà dello Stato. Il sindaco ha dichiarato che l'edificio sarà ricostruito e che lo Stato si occuperà dei lavori di ripristino. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui fondi disponibili. La struttura era uno dei punti di riferimento culturale della città.
Napoli, 11 marzo 2026 – Un incendio lo ha distrutto, adesso diventerà patrimonio dello Stato. Rinascerà così il teatro Sannazaro di Napoli, andato a fuoco all'alba del 17 febbraio scorso. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha infatti annunciato che il suo dicastero acquisterà lo stabile e darà continuità alla stagione teatrale, recuperando uno spazio adeguato per la prosecuzione degli spettacoli, forse anche all'interno di Palazzo Reale a Napoli. "Sarà un'operazione corale con tutte le persone che hanno a cuore il progetto Sannazaro che sono riassumibili nella parola Stato – ha detto Giuli al termine di un vertice tenutosi oggi –.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
