incendio sul faeta intervento tardivo scontro governo regione sullo spegnimento del rogo

Due giardinieri di 54 e 58 anni saranno interrogati entro fine mese in relazione all’incendio divampato il 28 aprile sul Monte Faeta, tra Lucca e Pisa. L’incendio ha richiesto l’intervento di spegnimento, avvenuto con ritardo, secondo le accuse. La vicenda ha suscitato uno scontro tra governo e regione riguardo alla gestione e alla tempestività delle operazioni di spegnimento.

Lucca, 23 maggio 2026 – Saranno interrogati entro la fine del mese i due giardinieri lucchesi di 54 e 58 anni indagati per il devastante rogo divampato il 28 aprile scorso sul Monte Faeta, al confine tra Lucca e Pisa. https:www.lanazione.itpisacronacaginevra-incendio-faeta-h7y2uhwu Due giardinieri indagati. Per il pubblico ministero Salvatore Giannino sarebbero stati loro ad aver acceso il fuoco di sfalci, poi sfuggito al controllo: adesso rischiano fino a dieci anni di reclusione per incendio colposo aggravato. Da quell’abbruciamento sarebbero infatti partite le fiamme, che hanno ridotto in cenere oltre 700 ettari di bosco in pochi giorni.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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