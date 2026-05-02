Incendio sul Monte Faeta live | la situazione migliora Danni gravi Continua lo spegnimento Migliaia rientrati a casa

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, in provincia di Pisa, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le fiamme hanno causato danni significativi, ma nelle ultime ore la situazione sembra migliorare. Mentre alcuni residenti sono tornati nelle loro abitazioni, le squadre di emergenza continuano a lavorare per contenere l’incendio e limitare ulteriori danni. Nel frattempo, diverse persone hanno potuto rientrare nelle loro case nelle zone di Asciano e San Giuliano Terme.

San Giuliano Terme (Pisa), 2 maggio 2026 – Migliaia di persone hanno potuto dormire di nuovo nel loro letto ad Asciano e San Giuliano Terme. I cittadini evacuati per precauzione durante il pauroso rogo del Monte Faeta hanno fatto rientro in casa nella serata del 1 maggio. Una bella notizia per la popolazione, contestualmente a quella riguardante il controllo del rogo da parte delle autorità. Le fiamme non sono più fuori controllo, la situazione è in miglioramento. Anche se l’opera di spegnimento deve ancora finire, mentre quella di bonifica andrà avanti a lungo. Rileggi il live del 1 maggio. La battaglia contro il fuoco. Le testimonianze della gente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio sul Monte Faeta live: la situazione migliora. Danni gravi. Continua lo spegnimento. Migliaia rientrati a casa Notizie correlate Incendio Monte Faeta: proseguono le operazioni di spegnimento | VIDEOSi estende l'area interessata dalle fiamme che sono divampate martedì sul fronte lucchese del Monte Faeta per poi spostarsi anche nel lato pisano,... Incendio sul monte Faeta, situazione più tranquilla. Ma la sensazione è quella del dramma sfioratoSAN GIULIANO – È proseguito tutto il giorno l’impegno dei vigili del fuoco per il vasto incendio boschivo che sta interessando i territori di Santa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, esercito in campo. Regione Toscana: perimetro contenuto per circa il 70%; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuoco: 70 ettari bruciati. Incendio sul Monte Faeta, esercito in campo. Regione Toscana: perimetro contenuto per circa il 70%In fiamme circa 710 ettari, in azione anche 4 Canadair, 3500 evacuati. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. La causa un piccolo rogo in un' ... rainews.it Incendio sul Monte Faeta: perimetro più definito dopo il sorvoloNella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l'incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa tremila persone su Asciano, San Giuliano Terme. La superficie bruciata ... nove.firenze.it Sul Monte Faeta sono stati 85 gli interventi effettuati dall’inizio dell’incendio, con quasi 60 unità dei Vigili del Fuoco impiegate oltre ai quattro Canadair: a loro va il mio più grande ringraziamento, che proprio in questo primo maggio hanno svolto, come sempre, - facebook.com facebook Brucia il Monte Faeta, evacuate 3500 persone In fumo 800 ettari bosco tra la provincia di Lucca e la provincia di Pisa x.com