Appiccano il fuoco nella notte | parzialmente danneggiata l’auto di un 58enne

Nella notte a Novoli, ignoti hanno dato fuoco a un’auto parcheggiata in via Cesare Battisti. L’incendio si è sviluppato pochi minuti prima delle tre, causando danni parziali a una Ford Fiesta di un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

NOVOLI – Notte di fuoco a Novoli: ignoti appiccano le fiamme a un’auto. Pochi minuti prima delle 3, un rogo è divampato in via Cesare Battisti avvolgendo una Ford Fiesta di un 58enne noto alle forze dell’ordine parcheggiata nella via. Sul posto è intervenuta d’urgenza una squadra del.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Fiamme nella notte in un bar: danneggiano il gazebo e poi appiccano il fuoco Auto danneggiata nella notte in via Esseneto, pensionato nel mirinoÈ stata trovata con il lunotto posteriore frantumato e altri danni la vettura di un sessantacinquenne di Agrigento, pensionato, parcheggiata nel... Argomenti più discussi: Appiccano il fuoco all'auto del Presidente della Provincia Bat; Appiccano il fuoco e uccidono le api dell’apicoltrice; Giornata d’inferno al Marino. Incendi, violenza e caos; Piombino | Brucia paglia, fieno e scarti di animali nel suo terreno: denunciato imprenditore agricolo. Rivolta nel carcere di Pavia, detenuti appiccano il fuoco nelle celle(ANSA) - PAVIA, 28 MAR - Rivolta, ieri nel carcere di Pavia dove diversi detenuti, secondo quanto si è appreso, hanno appiccato il fuoco nelle loro celle, incendiando oggetti imbevuti di olio. Le ... msn.com IGNOTI APPICCANO FUOCO AD UN'ABITAZIONE A LAURINO. PAURA PER UNA FAMIGLIA Momenti di paura la notte scorsa a Laurino, nel Cilento, in via San Pietro, per un incendio divampato nei pressi di un’abitazione. Le fiamme sarebbero state appicc - facebook.com facebook