Stamattina a Miramare si è sviluppato un principio di incendio nella casa di riposo La Meridiana 3, in via Martinelli. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e ha portato all’evacuazione di circa 30 anziani residenti nella struttura. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Rimini, 23 maggio 2026 – Tanta paura nella mattinata di oggi alla casa di riposo La Meridiana 3, in via Martinelli a Miramare, dove un principio di incendio ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi e l’evacuazione precauzionale di parte della struttura. L’allarme è scattato attorno alle 9, orario in cui è arrivata la richiesta di intervento ai soccorritori. La ricostruzione del rogo. Da una prima ricostruzione, il problema sarebbe partito da un vano tecnico esterno all’edificio. A prendere fuoco sarebbero state le batterie di un gruppo di continuità collegato all’ascensore di emergenza, il sistema che entra in funzione in caso di mancanza di corrente e permette di continuare a utilizzare l’impianto per il trasporto di persone con difficoltà motorie o pazienti disabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio nella casa di riposo La Meridiana 3 a Miramare: paura e 30 anziani evacuati

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