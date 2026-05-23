Incendio nella casa di riposo La Meridiana 2 a Miramare | paura e 30 anziani evacuati

Notizia in breve

Un principio di incendio ha coinvolto la casa di riposo La Meridiana 3 a Miramare, portando all’evacuazione di circa 30 anziani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno gestito la situazione e messo in sicurezza gli ospiti. La struttura si trova in via Martinelli e l’incendio si è sviluppato questa mattina. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.