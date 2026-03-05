Casa di riposo abusiva a Napoli | anziani in condizioni precarie

I carabinieri hanno chiuso una casa di riposo abusiva in corso Secondigliano a Napoli, dove si trovavano 11 anziani. La struttura presentava condizioni igieniche precarie e personale non qualificato. Gli ospiti vivevano in ambienti insalubri e senza le necessarie cure adeguate. La scoperta ha portato alla sospensione delle attività della struttura e a interventi di sicurezza.

Carabinieri chiudono struttura irregolare in corso Secondigliano a Napoli: 11 ospiti, scarse condizioni igieniche e personale non qualificato. Il sopralluogo all'alba dopo una segnalazione. Operazione all'alba per i Carabinieri della stazione di Secondigliano, affiancati dai militari del NAS di Napoli e dalla compagnia Stella. I controlli sono scattati in una struttura al civico 32 del corso Secondigliano, adibita a residenza assistenziale per anziani. L'intervento nasce da una segnalazione che denunciava gravi carenze igieniche. Gli ospiti e le condizioni rilevate. All'interno dell'appartamento sono stati trovati almeno 11 anziani. Il personale medico specializzato, intervenuto insieme ai militari, ha rilevato che cinque di loro vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie.