Incendio in un' abitazione a Villa Raspa il racconto di Forconi fra i primi intervenuti | Non sono un eroe decine di persone immobili a filmare

Notizia in breve

Un incendio ha interessato un'abitazione a Villa Raspa. Uno dei primi intervenuti ha riferito di aver ricevuto aiuto da un ragazzo che lo ha estratto dall'edificio in difficoltà. Ha inoltre ringraziato i vigili del fuoco e la polizia di Stato per il tempestivo intervento. L’intervento degli operatori di emergenza è stato rapido, mentre altri presenti si sono limitati a filmare senza intervenire.