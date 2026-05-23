Incendio in un' abitazione a Villa Raspa il racconto di Forconi fra i primi intervenuti | Non sono un eroe decine di persone immobili a filmare
Un incendio ha interessato un'abitazione a Villa Raspa. Uno dei primi intervenuti ha riferito di aver ricevuto aiuto da un ragazzo che lo ha estratto dall'edificio in difficoltà. Ha inoltre ringraziato i vigili del fuoco e la polizia di Stato per il tempestivo intervento. L’intervento degli operatori di emergenza è stato rapido, mentre altri presenti si sono limitati a filmare senza intervenire.
“Non sono un eroe, anzi ringrazio il ragazzo che mi ha tirato fuori quando ero in difficoltà. Onore ai vigili del fuoco e alla polizia di Stato per il prontissimo intervento”. Sono le parole di Marco Forconi, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia a Montesilvano, il primo ad. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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