Incendio al secondo piano di una palazzina l' intervento dei vigili del fuoco
Un incendio si è sviluppato al secondo piano di una palazzina in località Villa Papa, nel territorio di Loreto. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non sono state segnalate persone coinvolte. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno lavorato per domare le fiamme e valutare eventuali danni. L’intervento si è concluso con il rientro delle squadre di pronto intervento.
LORETO – Intervento dei vigili del fuoco nella prima mattinata di oggi in località Villa Papa, nel territorio comunale di Loreto. Le squadre di Ancona e Osimo sul posto hanno domato il rogo che si era sviluppato in un’abitazione al secondo piano di una palazzina."Leggi le notizie di AnconaToday. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Viterbo - Fiamme al secondo piano di una palazzina, l'intervento dei vigili del fuoco
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