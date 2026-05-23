Incendio al secondo piano di una palazzina l' intervento dei vigili del fuoco

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato al secondo piano di una palazzina in località Villa Papa, nel territorio di Loreto. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non sono state segnalate persone coinvolte. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno lavorato per domare le fiamme e valutare eventuali danni. L’intervento si è concluso con il rientro delle squadre di pronto intervento.