Scoppia un incendio in una rimessa | intervento dei vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sant'Ambrogio di Valpolicella per spegnere un incendio che aveva coinvolto una rimessa. L'intervento si è svolto senza che si registrassero feriti o altre conseguenze. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, per domare un incendio che ha coinvolto una rimessa nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Secondo quanto riferito dagli stessi pompieri, l'intervento è iniziato alle ore 6.30, per poi concludersi intorno alle 11 circa. A prendere fuoco, come detto, è stato un locale adibito a ricovero attrezzi. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei pompieri da Bardolino, ma anche un'autobotte dalla centrale di Verona e un escavatore utile per la movimentazione di masse e terra. A quanto si apprende, fortunatamente, non vi sarebbero feriti e le fiamme non avrebbero intaccato altri ambienti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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