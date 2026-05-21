Agente fuori servizio salva una vita | encomio solenne a Palazzo Zanca e giuramento per sei nuovi vigili

A Palazzo Zanca si è svolta questa mattina una cerimonia dedicata alla Polizia Municipale di Messina, con un riconoscimento speciale per un agente fuori servizio che ha salvato una vita umana. Durante l’evento sono stati consegnati gli encomi e si è assistito al giuramento di sei nuovi vigili, pronti a entrare ufficialmente in servizio. La mattinata ha visto anche la consegna delle onorificenze e l’insediamento di nuove responsabilità all’interno del corpo di polizia locale.

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