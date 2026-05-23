Inaugurato a Torri del Benaco un nuovo tratto della Ciclovia del Garda

Notizia in breve

A Torri del Benaco è stato aperto un nuovo tratto della Ciclovia del Garda. L’intervento amplia la rete di percorsi dedicati alla mobilità sostenibile nella regione. La sezione si sviluppa lungo una strada già esistente, con interventi di messa in sicurezza e segnaletica. La ciclabile collega altre parti della rete che attraversano il territorio, offrendo un percorso più esteso per ciclisti e pedoni. L’inaugurazione si è svolta questa mattina con la presenza di autorità locali.