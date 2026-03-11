Torna la Festa dell’olio a Torri del Benaco

A Torri del Benaco, sulla sponda veronese del Lago di Garda, si svolge la Festa dell’Olio durante il fine settimana di aprile. L’evento, che si tiene sabato 11 e domenica 12, include la presentazione in anteprima nazionale della nuova Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food. La manifestazione richiama appassionati e operatori del settore provenienti da diverse parti d’Italia.

L’edizione di primavera della Festa dell’Olio in programma sabato 11 e domenica 12 aprile a Torri del Benaco, sulla costa veronese del Lago di Garda, sale alla ribalta italiana con la presentazione ufficiale in anteprima nazionale della nuova Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food. La. 🔗 Leggi su Veronasera.it

