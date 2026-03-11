Torna la Festa dell’olio a Torri del Benaco
A Torri del Benaco, sulla sponda veronese del Lago di Garda, si svolge la Festa dell’Olio durante il fine settimana di aprile. L’evento, che si tiene sabato 11 e domenica 12, include la presentazione in anteprima nazionale della nuova Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food. La manifestazione richiama appassionati e operatori del settore provenienti da diverse parti d’Italia.
L’edizione di primavera della Festa dell’Olio in programma sabato 11 e domenica 12 aprile a Torri del Benaco, sulla costa veronese del Lago di Garda, sale alla ribalta italiana con la presentazione ufficiale in anteprima nazionale della nuova Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food. La. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Articoli correlati
Leggi anche: A Camin torna “La festa dea vecia”, la tradizionale festa dell’Epifania
La magia della Befana, al comando dei vigili del fuoco torna la festa dell'EpifaniaAnche quest’anno è confermata la consueta festa di benvenuto all’allegra “Vecchietta” in occasione della festa dell’Epifania, martedì 6 gennaio,...
Contenuti utili per approfondire Torna la Festa dell'olio a Torri del...
Temi più discussi: Torna la Festa dell’Olio a Torri del Benaco; Guida agli Extravergini 2026 alla Festa dell’Olio a Torri del Benaco; Festa dell’olio a Torri Del Benaco – 04/11/2026; Torri del Benaco, Festa dell’Olio con anteprima Guida Extravergini 2026 e 243 premi assegnati.
Guida agli Extravergini 2026 alla Festa dell’Olio a Torri del BenacoMilano, 8 mar. (askanews) – La Festa dell’Olio torna a Torri del Benaco (Verona) sabato 11 e domenica 12 aprile con l’edizione di primavera che porterà sul lago di Garda la presentazione in anteprim ... askanews.it
Festa dell’Olio a Torri, Slow Food sceglie il Garda: la Guida agli ExtraverginiAl via la Festa dell’Olio a Torri del Benaco: il Garda diventa capitale italiana dell'extravergine sabato 11 e domenica 12 aprile ... veronaoggi.it
Hotel Menapace - Torri del Benaco https://www.gardalake.com/place/hotel-menapace-torri-del-benaco/ - www.Gardalake.com #gardalake #lagodigarda #gardasee - facebook.com facebook