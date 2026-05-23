Inaugurata la nuova Casa di Comunità Hub di San Giovanni Valdarno | servizi attivi 7 giorni su 7
Stamattina è stata aperta la nuova Casa di Comunità Hub a San Giovanni Valdarno. La struttura offre servizi sanitari attivi tutti i giorni della settimana. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini. La nuova struttura si trova in una zona centrale e si propone di migliorare l’accesso ai servizi sanitari per la popolazione della zona.
Arezzo, 23 maggio 2026 – È stata inaugurata stamani la nuova Casa di comunità Hub di San Giovanni Valdarno, struttura simbolo del rafforzamento della sanità territoriale e della prossimità ai cittadini. Al taglio del nastro era presente il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme alle autorità locali e ai rappresentanti dell’azienda sanitaria. La struttura si trova in via Villini Ilva 19 ed è già operativa con una serie di servizi attivi dal 20 maggio, destinati all’intera popolazione del territorio. Il presidio rappresenta un punto centrale del nuovo modello organizzativo della sanità di prossimità e resterà aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale e presa in carico dei bisogni sanitari e socio-sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Inaugurata la nuova Casa di Comunità a San Giovanni
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