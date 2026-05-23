In via Fornoni si sperimenta la Zona Scolastica | stop alla circolazione nei momenti di afflusso degli studenti

Da mercoledì 27 maggio, in via Fornoni a Bergamo sarà attivata una Zona Scolastica sperimentale. Durante le fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti, la circolazione veicolare sarà bloccata. La strada è già soggetta a una ZTL. La limitazione temporanea si applica nei momenti di maggiore afflusso degli studenti delle scuole presenti nell’area. La misura durerà in via sperimentale per valutare eventuali sviluppi futuri.

Bergamo. A partire da mercoledì 27 maggio, in via Fornoni – dove è già attiva una ZTL – verrà avviata in via sperimentale una nuova Zona Scolastica, con limitazioni temporanee alla circolazione veicolare nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti dei plessi presenti nell’area. L’obiettivo del provvedimento è aumentare la sicurezza stradale e garantire una maggiore tutela di pedoni, studenti e ambiente urbano nei momenti di maggiore presenza e movimento davanti alle scuole. Rispetto al regime attualmente in vigore, anche i residenti saranno soggetti alle limitazioni di accesso in ingresso a via Fornoni nelle fasce orarie previste dalla Zona Scolastica, mentre resterà sempre consentita l’uscita verso via Suardi, così come l’uscita ai veicoli presenti nel parcheggio della via. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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