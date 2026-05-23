Macherio (Monza e Brianza) – A giugno diventerà maggiorenne e dovrà testimoniare al processo davanti alla Corte di Assise di Monza che vede Alexander, il peruviano di 34 anni che gli ha dato il proprio cognome dopo avere sposato sua mamma Geraldine, coetanea connazionale, accusato di aver perseguitato la moglie prima in Perù e poi in Brianza dove si era rifugiata con i due figli e che lo scorso luglio ha ucciso strangolandola a mani nude, per poi postare dal profilo social sul cellulare della vittima un selfie accompagnato dalla scritta “verdadero amor”, il “vero amore”. Il processo. Una tragedia per cui il ragazzo sta accusando gravi danni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “In un video prese Geraldine per il collo: ci stava avvisando”

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