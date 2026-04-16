Fatte inginocchiare e prese a sputi e schiaffi | il VIDEO della spedizione punitiva

Lo scorso giovedì 9 aprile, alcune persone sono state riprese mentre venivano fatte inginocchiare e subivano sputi e schiaffi, in un video diffuso online. I fatti sono avvenuti all'esterno di un centro commerciale, dopo un episodio di vendetta legato a un evento di novembre passato in un parco pubblico, anch’esso documentato attraverso immagini. La vicenda ha suscitato attenzione e si stanno raccogliendo ulteriori dettagli sull’accaduto.

I fatti risalgono allo scorso giovedì, 9 aprile. Le tre femmine e i maschi sono stati intercettati fuori dal centro commerciale Il Giulia e puniti per vendetta rispetto ai fatti dello scorso novembre in Giardino pubblico, anch'essi immortalati in video. Alla prima delle tre ragazze inginocchiate.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Fatte inginocchiare e prese a sputi e schiaffi, la vendetta per l'aggressione in Giardino pubblico: "Come un'esecuzione" Spedizione punitiva, 5 arresti a BolognaIl 10 gennaio scorso un 20enne tunisino colpito con un machete e raggiunto da calci, pugni e colpi di catena in zona universitaria .