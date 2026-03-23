Scompare per 3 giorni ritrovato in bilico sul burrone | stava per lanciarsi Uomo salvato dai carabinieri il video

Intervento provvidenziale dei carabinieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma hanno salvato un 48enne che, dopo essere scomparso per 3 giorni, era in procinto di suicidarsi, lanciandosi in un burrone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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