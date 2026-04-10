Dakota Johnson sorprende tutti con un nuovo amore dopo la fine della sua lunga relazione

Dakota Johnson ha annunciato di aver iniziato una nuova relazione sentimentale, pochi mesi dopo aver concluso la sua precedente storia lunga. La notizia è stata diffusa attraverso alcune fonti vicine all’attrice, che hanno confermato l’inizio di questa novità sentimentale. Finora, nessun dettaglio sulla persona coinvolta è stato reso pubblico. La protagonista è apparsa recentemente in pubblico in compagnia di qualcuno che non aveva mai frequentato prima.

Si apre una fase diversa nella sfera privata di Dakota Johnson, ancora una volta al centro dell’interesse mediatico per il suo stile riservato e il carisma che continua a catturare l’attenzione. L’attrice, appartenente a una storica famiglia del cinema, sembra aver intrapreso un nuovo percorso sentimentale dopo la lunga storia con Chris Martin. Per anni, il legame con il frontman dei Coldplay è stato vissuto lontano dai riflettori, mantenendo una dimensione intima e discreta. La rottura, avvenuta senza dichiarazioni ufficiali, ha comunque generato numerose indiscrezioni. Le differenze personali e i cambiamenti nelle rispettive vite avrebbero portato a un progressivo allontanamento, fino alla separazione definitiva. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Angelina Mango ritrova l’amore dopo la fine della relazione precedenteAngelina Mango innamorata: chi è il nuovo compagno Dopo un periodo intenso lontano dai riflettori, la cantante sembra aver iniziato una nuova storia... Dakota Johnson e quel provino folle: "Perso il ruolo per aver dato la mano a tutti"L'attrice ha raccontato un episodio molto curioso di un provino perso per una ragione davvero assurda, per aver stretto la mano a tutti i presenti... Argomenti più discussi: Dakota Johnson ricorda un provino andato male per un motivo assurdo; Dakota Johnson si è fidanzata dopo Chris Martin?. Johnson ha perso un ruolo per aver stretto la mano a tuttiNel corso di un’intervista a Hits Radio, Dakota Johnson ha raccontato di aver perso un ruolo per aver stretto la mano a tutti i presenti ... lascimmiapensa.com Dakota Johnson e quel provino folle: Perso il ruolo per aver dato la mano a tuttiL'attrice ha raccontato un episodio molto curioso di un provino perso per una ragione davvero assurda, per aver stretto la mano a tutti i presenti nella stanza e aver mostrato confidenza ... movieplayer.it Le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, “Three Incestuous Sisters”, iniziano questo mese in Italia. Nel cast Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O’Connor. [: Simona Pampallona] x.com Dakota Johnson e Role Model (il cui vero nome è Tucker Pillsbury) escono definitivamente allo scoperto. Tra baci, abbracci e sguardi complici, i due sono stati paparazzati durante una serata a Los Angeles, alimentando (e confermando) le voci su una relazio - facebook.com facebook