All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. «C'è sempre quella nuova canzoncina a cui puoi pensare o che puoi scrivere. È questo che amo della musica. E della vita». Paul McCartney lo diceva a Rick Rubin nel secondo episodio di McCartney 3, 2, 1, poi si sedeva al pianoforte per accennare le prime strofe di una di quelle nuove canzoncine. Era il 2021 e senza saperlo stavamo ascoltando in super anteprima Life Can Be Hard, poi diventata l’undicesima traccia del suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane, in uscita il 29 maggio prossimo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In The Boys of Dungeon Lane Paul McCartney continua a cercare «le note che stanno bene insieme»

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