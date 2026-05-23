In Sicilia 71 Comuni alle urne | Messina la sfida più importante
In Sicilia si svolgono le elezioni in 71 Comuni, con tre capoluoghi di provincia coinvolti. Le consultazioni influiranno sui futuri assetti politici dell’isola.
Settantuno Comuni chiamati alle urne, tre i capoluoghi di provincia. E sarà un voto destinato a pesare anche sui futuri equilibri regionali in Sicilia. Per Centrodestra e Centrosinistra sarà un test probante, così come per Sud chiama Nord, il movimento creato da Cateno De Luca, in cerca di un’ulteriore legittimazione, per dare poi l’assalto a Palazzo d’Orleans, obiettivo dichiarato del deputato regionale e sindaco di Taormina. Sotto i riflettori non può non esserci Messina, la città più grande tra quelle siciliane dove si voterà per le Amministrative di domani e del 25 maggio. In riva allo Stretto si giocano più battaglie in una. Messina è il “laboratorio deluchiano” per eccellenza, quello dove prima Sicilia Vera, e ora Sud chiama Nord, governano ormai da otto anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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