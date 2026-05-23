In Sicilia 71 Comuni alle urne | Messina la sfida più importante

Da feedpress.me 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Sicilia si svolgono le elezioni in 71 Comuni, con tre capoluoghi di provincia coinvolti. Le consultazioni influiranno sui futuri assetti politici dell’isola.

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Settantuno Comuni chiamati alle urne, tre i capoluoghi di provincia. E sarà un voto destinato a pesare anche sui futuri equilibri regionali in Sicilia. Per Centrodestra e Centrosinistra sarà un test probante, così come per Sud chiama Nord, il movimento creato da Cateno De Luca, in cerca di un’ulteriore legittimazione, per dare poi l’assalto a Palazzo d’Orleans, obiettivo dichiarato del deputato regionale e sindaco di Taormina. Sotto i riflettori non può non esserci Messina, la città più grande tra quelle siciliane dove si voterà per le Amministrative di domani e del 25 maggio. In riva allo Stretto si giocano più battaglie in una. Messina è il “laboratorio deluchiano” per eccellenza, quello dove prima Sicilia Vera, e ora Sud chiama Nord, governano ormai da otto anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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