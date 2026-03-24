Il prossimo fine settimana si terranno le elezioni amministrative in Sicilia, con 71 comuni coinvolti. Le urne saranno aperte domenica 24 maggio dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 25 maggio dalle 7:00 alle 15:00. La consultazione riguarda le procedure di voto nelle diverse municipalità dell’isola, con seggi distribuiti sul territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Date e orari di voto. Le elezioni amministrative in Sicilia si svolgeranno domenica 24 maggio, con seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00, e lunedì 25 maggio, dalle 7:00 alle 15:00. È già previsto un eventuale turno di ballottaggio: in questo caso si tornerà a votare domenica 7 giugno (dalle 7:00 alle 23:00) e lunedì 8 giugno (dalle 7:00 alle 15:00). I comuni coinvolti. Sono complessivamente 71 i comuni siciliani chiamati alle urne, secondo il decreto ufficiale pubblicato di recente. Tra questi: 54 comuni voteranno con sistema maggioritario per eleggere sindaci e consigli comunali. 17 comuni, con oltre 15 mila abitanti, adotteranno il sistema proporzionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Elezioni amministrative in Sicilia: 71 comuni alle urne il 24 e 25 maggio

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