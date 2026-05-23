Un tifoso ha applaudito Antonio Conte, riconoscendolo come il miglior allenatore del Napoli dopo Ottavio Bianchi. In un momento di commozione, ha esclamato di non voler vedere Conte partire, chiedendo di restare. La scena si è svolta davanti a numerosi supporter, con il tifoso che ha espresso forti emozioni e speranze legate al futuro della squadra. La presenza di un richiamo a Claudio Baglioni ha accompagnato il momento, sottolineando l’atmosfera di attesa e sentimenti forti tra i presenti.

Così vai via Non scherzare, no Domani via Per favore no. Ci affidiamo a Claudio Baglioni per cominciare quest’articolo sul biennio di Antonio Conte a Napoli. Domani lo stadio sarà tutto per lui. Soprattutto le curve che evidentemente e fortunatamente sono immuni dalla discussione alto borghese sull’estetica del calcio praticato. Discussione che ci ammorba da mesi. La masturbatio grillorum di breriana memoria. L’onestà intellettuale di Antonio Conte nei confronti di città e tifosi. Antonio Conte a Napoli è stato una sorta di Aleph. Attraverso di lui abbiamo conosciuto più mondi, alcuni ignoti. Ci piace partire dal rapporto di totale onestà intellettuale che Conte ha voluto instaurare con la città e quindi con la tifoseria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In piedi ad applaudire Antonio Conte il miglior allenatore del Napoli dopo Ottavio Bianchi

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