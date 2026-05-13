Napoli ADL punta ad un allenatore internazionale in caso di addio di Antonio Conte?

Il futuro di Antonio Conte nel Napoli resta incerto, con molte voci che circolano sulla possibile sostituzione. La società sta valutando diverse opzioni e, tra queste, l’ipotesi di ingaggiare un allenatore internazionale nel caso in cui Conte lasciasse la guida tecnica. La decisione dipende da vari fattori e non sono stati comunicati tempi certi per un eventuale cambio in panchina.

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere con il fiato sospeso l’ambiente Napoli. I segnali delle ultime settimane parlano di una situazione ancora tutta da definire, con Aurelio De Laurentiis pronto a confrontarsi con il tecnico salentino per capire se esistano ancora le condizioni per proseguire insieme. In caso di separazione, però, il presidente azzurro avrebbe già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un profilo di livello internazionale. Tra i nomi che starebbero prendendo quota ci sarebbe quello di Enzo Maresca, reduce da esperienze importanti all’estero e considerato uno degli allenatori emergenti più apprezzati nel panorama europeo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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