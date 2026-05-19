Antonio Conte smetterà di essere l’allenatore del Napoli
Antonio Conte lascerà il ruolo di allenatore del Napoli, con l’annuncio che si concretizzerà nel corso delle prossime settimane. La decisione è stata confermata ufficialmente e si inserisce in un momento di cambiamenti nel panorama calcistico italiano. La notizia ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la società sta valutando i passaggi successivi per la guida tecnica della squadra. L’addio di Conte segna la fine di un ciclo iniziato con la sua nomina.
2026-05-19 19:02:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Terremoto nel calcio italiano. Antonio Conte sta per chiude il suo ciclo a Napoli secondo Fabrizio Romano. Una decisione che era stata comunicata al presidente Aurelio De Laurentiis un mese fa L’allenatore di 56 anni ha deciso rinunciare al tuo stipendio e risolvere il contratto di comune accordo compiendo un grande gesto con il club partenopeo. Questa non è una piccola somma, lo sarebbe stata 18,5 milioni di euro quelli che il tecnico avrebbe inserito successivamente vincere un Scudo, una Supercoppa Italiana e qualificare la squadra alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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