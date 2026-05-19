Antonio Conte smetterà di essere l’allenatore del Napoli

Antonio Conte lascerà il ruolo di allenatore del Napoli, con l’annuncio che si concretizzerà nel corso delle prossime settimane. La decisione è stata confermata ufficialmente e si inserisce in un momento di cambiamenti nel panorama calcistico italiano. La notizia ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la società sta valutando i passaggi successivi per la guida tecnica della squadra. L’addio di Conte segna la fine di un ciclo iniziato con la sua nomina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui