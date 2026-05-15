Moschea fantasma di Umbertide Fratelli d' Italia | Un centro culturale non può essere un luogo di culto senza autorizzazioni
La vicenda dell’immobile situato in via Madonna del Moro a Umbertide riguarda una moschea che, secondo i rappresentanti di Fratelli d’Italia, sarebbe stata utilizzata come centro culturale senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni per un’attività di culto. La questione ha attirato l’attenzione della politica locale, con discussioni che proseguono sullo status dell’edificio e sulla conformità alle normative vigenti. La situazione ha alimentato un dibattito pubblico incentrato sui limiti e le regole relative agli spazi destinati al culto e alla cultura.
Il caso dell'immobile di via Madonna del Moro continua a tenere banco nel dibattito politico della cittadina altotiberina. A intervenire sulla questione è ora il Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia Umbertide, che ha espresso “piena condivisione e convinto sostegno” alla linea tenuta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Umbertide, il Comune blocca l'inaugurazione della moschea "fantasma"Centro culturale o moschea? Luogo di ritrovo o di preghiera? Non sono cavilli linguistici, ma impedimenti burocratici ai quali il Comune di Umbertide...
Moschea di Venezia, il bengalese paladino del centro di preghiera cacciato da Fratelli d'Italia: «Non sarà candidato»MESTRE (VENEZIA) - In due settimane hanno trasformato quella che era una specie di “foresta” abbandonata in una spianata liscia quasi come un tavolo...
Umbertide, il Comune blocca l'inaugurazione della moschea fantasma ift.tt/AkBjsan ift.tt/3mwDS8j x.com
Umbertide, la moschea fantasma che non può aprire Link alla notizia nel primo commento facebook
Moschea a Umbertide, per il Comune 'l'immobile non può essere destinato al culto'In data 27 aprile abbiamo ricevuto dall'Associazione islamica di Umbertide un invito e una richiesta di patrocinio per l'inaugurazione del Centro culturale islamico di Umbertide. (ANSA) ... ansa.it
Umbertide, il Comune blocca l'inaugurazione della moschea fantasmaL'amministrazione comunale ribadisce che in base alle leggi e alle norme urbanistiche l'immobile non ha l'autorizzazione per essere un luogo di culto ... perugiatoday.it