Moschea fantasma di Umbertide Fratelli d' Italia | Un centro culturale non può essere un luogo di culto senza autorizzazioni

La vicenda dell’immobile situato in via Madonna del Moro a Umbertide riguarda una moschea che, secondo i rappresentanti di Fratelli d’Italia, sarebbe stata utilizzata come centro culturale senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni per un’attività di culto. La questione ha attirato l’attenzione della politica locale, con discussioni che proseguono sullo status dell’edificio e sulla conformità alle normative vigenti. La situazione ha alimentato un dibattito pubblico incentrato sui limiti e le regole relative agli spazi destinati al culto e alla cultura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui