Bungaro lancia un brano inedito con la voce del caposcorta del Giudice Falcone

A oltre trentaquattro anni dalla strage di Capaci, il cantautore italiano Bungaro ha pubblicato un brano inedito dedicato ad Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Falcone. La canzone utilizza la voce dell’uomo di fiducia, ricordando così un episodio che ha segnato la storia giudiziaria e politica italiana. La pubblicazione avviene in un momento di commemorazione nazionale, con l’autore che ha deciso di rendere omaggio a una figura chiave di quegli eventi.

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