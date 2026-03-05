Il processo sugli appalti al Comune di Falcone a fine aprile la decisione del giudice

Il 30 aprile si terrà la discussione sulle richieste dell’accusa nel procedimento riguardante gli appalti al Comune di Falcone. Sono coinvolti il sindaco Carmelo Paratore, l’ex funzionaria Marisa Minghetti, il geologo Calogero Scurria e l’ingegnere Massimo Brocato. La decisione del giudice su queste richieste determinerà i successivi sviluppi del processo.

Il Pm Apollonio del tribunale di Patti ha richiesto condanne per tutti e quattro gli imputati tra i quali il sindaco Paratore Il 30 aprile saranno decise le richieste dell'accusa per il sindaco di Falcone Carmelo Paratore, l'ex funzionaria Marisa Minghetti, il geologo Calogero Scurria e l'ingegnere Massimo Brocato. Il procedimento su presunti appalti truccati al comune tirrenico è in corso di svolgimento al tribunale di Patti. Il 30 aprile in udienza parleranno gli avvocati e poi la sentenza del giudice. Ieri la parola è toccata al Pm Andrea Apollonio che ha richiesto le condanne per i quattro imputati coinvolti nell'inchiesta dei carabinieri su gare legate ai progetti di messa in sicurezza contro l'erosione costiera. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

