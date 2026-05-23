Il ministro dell’agricoltura ha dichiarato che in Italia si va principalmente per mangiare e, se si avanza tempo, si può anche fare altro. La frase riflette una percezione diffusa sulla cultura culinaria del paese, con un’attenzione particolare alla tradizione gastronomica. La frase è stata pronunciata in un contesto in cui si discute di abitudini e valori legati alla cucina e al modo di vivere nel paese.

L’Italia è tutto un magna magna, parola (più o meno) del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. L’ex cognato d’Italia, notoriamente inorgoglito dal riconoscimento che l’Unesco ha assegnato alla cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità, ha spiegato quali sono gli effetti prodotti da tale iniziativa: «Un turista veniva in Italia a vedere monumenti, musei, a godere del nostro benessere, la biodiversità e mangiava anche. Oggi uno su due viene in Italia per mangiare e se c’è tempo poi va a vedere i monumenti, al mare, in montagna. E questo è un dato significativo». Altro che rimpasti, altro che guerre tra Giuli e i suoi fratelli e sforzi per una a quanto pare impossibile conquista dell’egemonia culturale: in un sol colpo Lollobrigida ha dimostrato l’inutilità del ministero della cultura e di quello del turismo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «In Italia si viene per mangiare, se avanza tempo c’è il resto»

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