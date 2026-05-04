Maestra? Sette lavori in uno! Il reel di Caterina spopola sui social | Se avanza tempo insegno pure
In un video pubblicato su Instagram, Caterina, insegnante di scuola primaria in Sicilia, mostra di svolgere anche altre attività oltre all’insegnamento. Il reel, intitolato “Maestra? Sette lavori in uno!”, ha riscosso grande successo sui social, attirando numerosi commenti. Mentre molti utenti condividono contenuti legati alla giornata del Primo maggio, Caterina ha deciso di condividere un momento della sua giornata lavorativa, inserendo anche attività extra.
Primo maggio. Mentre molti condividono slogan o foto di manifestazioni, Caterina, maestra di scuola primaria in Sicilia, pubblica un reel sul proprio profilo Instagram. Il video dura pochi secondi. Il messaggio, invece, resta. La didascalia parte da una frase fatta, quella che chiunque le rivolge: “Fai la maestra”. Poi smentisce punto per punto. Quello che fa davvero, spiega, è altro: il medico, l’esploratrice, il giudice, il meccanico, l’arbitro, la parrucchiera, la maga. Ogni mestiere è accompagnato da un’emoticon, come a sintetizzare un’intera giornata in un simbolo. Nessuna recriminazione esplicita. Piuttosto una constatazione secca, resa più leggera dall’ultima frase.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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