In fuga dalla polizia locale dopo aver forzato un posto di blocco

Da latinatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è stato denunciato a Cisterna dopo aver forzato un posto di blocco e tentato di scappare. È stato fermato poco dopo, alla guida di un’auto senza revisione e senza patente. L’auto risultava priva di revisione e il conducente non aveva mai conseguito la patente. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le procedure di denuncia.

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In fuga dalla polizia dopo aver forzato un posto di blocco: è accaduto a Cisterna dove un giovane di appena 19 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente e su un’auto priva di revisione.Il giovane stava percorrendo la via Provinciale quando è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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