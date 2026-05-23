In fuga dalla polizia locale dopo aver forzato un posto di blocco

Un giovane di 19 anni è stato denunciato a Cisterna dopo aver forzato un posto di blocco e tentato di scappare. È stato fermato poco dopo, alla guida di un’auto senza revisione e senza patente. L’auto risultava priva di revisione e il conducente non aveva mai conseguito la patente. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le procedure di denuncia.

In fuga dalla polizia dopo aver forzato un posto di blocco: è accaduto a Cisterna dove un giovane di appena 19 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente e su un’auto priva di revisione.Il giovane stava percorrendo la via Provinciale quando è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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INSEGUIMENTO DELLA POLIZIA LOCALE: L'AUTOMOBILISTA FERMATO AVEVA UN TASSO FUORI LEGGE | 29/03/2026

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