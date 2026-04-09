In fuga dopo una rapina in via Milano a Como | fermato dalla polizia locale

La mattinata del 9 aprile 2026 a Como è stata segnata da un tentativo di rapina in via Milano, conclusosi con l’arresto in flagranza di un uomo da parte della polizia locale. Dopo aver messo a segno il colpo, il soggetto ha cercato di fuggire, ma è stato fermato poco dopo dagli agenti. L’intera operazione si è svolta senza ulteriori incidenti e l'uomo è stato portato in custodia.

Si è concluso con un arresto in flagranza il tentativo di rapina avvenuto nella mattinata del 9 aprile 2026 in via Milano a Como. L’episodio si è verificato intorno alle 9.30, all’altezza del civico 264, dove una pattuglia della polizia locale, impegnata nel consueto controllo del territorio, ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it Paura a Napoli: rapina donna con i figli, fermato dalla Polizia LocaleHa strappato con violenza il cellulare a una donna che stava passeggiando con i figli di quattro e sette anni in piazza Garibaldi, a Napoli. Leggi anche: Contromano e con il cellulare alla guida viene fermato dalla polizia locale, poi tenta la fuga Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco Argomenti più discussi: Finisce la fuga del killer della 'strage dei fornai': Elia Del Grande catturato dopo l'evasione di Pasqua; Elia del Grande trovato e arrestato: l’autore della strage dei fornai era evaso; Elia Del Grande evaso durante un permesso premio: a Varese le ricerche del killer dei fornai, tra il forno di famiglia e il lago su cui dribblava i posti di blocco; Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua. All’Arena Civica di Milano un progetto di Atletica Meneghina, supportato anche da Visa, che fa allenare insieme a tutti gli altri bambini e ragazzi con neurodivergenza. L'ideatrice Beatrice Zuffi: «Lo sport può cambiare le aspettative dei genitori su quello che un x.com Si accende la “guerra” sulla ZTL in zona Isola, a Milano, pronta a partire lunedì 20 aprile con un pre-esercizio di 2 mesi durante i quali le telecamere saranno messe alla prova senza applicare sanzioni. I commercianti sono sul piede di guerra, pronti a dare bat - facebook.com facebook