Caro benzina cos'è il meccanismo delle accise mobili che il governo vuole attivare per contenere gli aumenti

Il governo ha deciso di attivare il meccanismo delle accise mobili sui carburanti, come proposto dalla segretaria del partito. Questa misura, prevista già nel 2023, permette di rinunciare al gettito aggiuntivo dell’IVA che lo Stato raccoglie in seguito ai rialzi dei prezzi dei carburanti. La decisione riguarda il contenimento degli aumenti e coinvolge le accise sui carburanti.

Il governo accoglie la proposta avanzata dalla segretaria Elly Schlein di attivare il meccanismo delle accise mobili, previsto già dal 2023: rinunciare al gettito aggiunto Iva incassato da parte dello Stato, in seguito alla crescita dei prezzi dei carburanti. Meloni apre: "È lo strumento della sterilizzazione che avevamo scritto nel programma di centrodestra e la sua attivazione è allo studio da qualche giorno da parte del ministero dell'Economia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il governo e il «fronte economico»: «Valutiamo l'introduzione delle accise mobili per frenare i prezzi della benzina»«Siamo al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione».

Caro carburanti, Meloni prende tempo. Ma il governo può attivare subito il taglio delle accise finanziandolo con la maggior Iva incassataIn attesa di capire se e quanto l’escalation in Medio Oriente causata dagli attacchi di Israele e Usa all’Iran impatterà sulle tasche delle famiglie...

