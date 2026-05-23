In forma per l’estate? Il vero motivo per cui molte diete falliscono

Molte diete falliscono perché non tengono conto delle caratteristiche psicoalimentari individuali. Secondo il modello dei “Tipi Psicoalimentari”, il problema non è la mancanza di forza di volontà, ma l’assenza di un metodo personalizzato. Questo approccio suggerisce che le strategie alimentari devono adattarsi alle specifiche tendenze e bisogni di ciascuna persona per essere efficaci.

Secondo il modello dei “Tipi Psicoalimentari”, il problema non sarebbe la forza di volontà ma l’assenza di un approccio costruito sulle caratteristiche individuali. La maggior parte delle diete fallisce e, secondo alcuni esperti del settore, il motivo principale non sarebbe la mancanza di disciplina o di costanza da parte delle persone. Il problema starebbe invece nell’approccio standardizzato con cui vengono costruiti molti programmi alimentari, spesso elaborati senza considerare le caratteristiche psicoalimentari individuali. Negli ultimi anni il mercato del benessere ha proposto una lunga serie di regimi alimentari differenti, dalla chetogenica alla mediterranea, passando per la paleo, la Dukan, il digiuno intermittente, le diete vegane, i protocolli low carb e quelli basati sul conteggio calorico o sugli abbinamenti alimentari. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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