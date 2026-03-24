Qual è il vero motivo per cui i feti sbadigliano in pancia

Una nuova ricerca suggerisce il vero motivo per cui i feti sbadigliano nel grembo materno, e potrebbe essere importantissimo per monitorare il loro stato di salute. Come è ormai noto i feti compiono un sacco di gesti nel grembo materno; scalciano, mangiano, dormono, e naturalmente sbadigliano. Secondo questo nuovo studio, lo sbadiglio fetale non sarebbe un semplice esercizio muscolare, ma un vero e proprio indicatore del benessere del nascituro. Analizzando ecografie 4D di 32 feti sani tra la 23ima e la 31ima settimana di gestazione, Menin e Dondi hanno scoperto infatti una sorprendente correlazione inversa tra frequenza degli sbadigli e peso alla nascita: i feti che sbadigliano di più tendono infatti a nascere con un peso leggermente inferiore, pur rimanendo entro i parametri di normalità e salute. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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