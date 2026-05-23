In Borgo Roma a Verona si è svolta una nuova passeggiata della sicurezza promossa da Forza Nuova

Nella serata di giovedì 21 maggio, nel quartiere di Borgo Roma a Verona, si è svolta una manifestazione denominata “passeggiata della sicurezza” organizzata da un movimento politico. L’evento ha coinvolto un gruppo di partecipanti che si sono mossi a piedi nel quartiere, senza che siano stati segnalati incidenti o interventi delle forze dell’ordine. La manifestazione è stata promossa come iniziativa di sensibilizzazione sulla sicurezza nel quartiere.

Si è tenuta nella serata di giovedì 21 maggio, nel quartiere di Borgo Roma a Verona, una nuova “passeggiata della sicurezza” organizzata da Forza Nuova. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, all’iniziativa hanno partecipato decine di cittadini, con un percorso che ha interessato i giardini. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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