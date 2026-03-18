Nuova mobilità nel borgo Sì al sottopassaggio Progetto da 9 milioni

A Peccioli è stato approvato un progetto da 9 milioni di euro che prevede la costruzione di un sottopassaggio. Questo intervento completerà il collegamento tra il centro storico e la zona dei servizi, migliorando la mobilità nel borgo. La decisione è stata presa in risposta alle esigenze di collegamento tra le due aree del paese.

PECCIOLI Un sottopassaggio completerà la seconda parte del collegamento tra il borgo di Peccioli e la parte bassa del paese, quella caratterizzata dai servizi. L’amministrazione guidata dal sindaco Renzo Macelloni aveva già votato per la prosecuzione della passerella che dal parcheggio multipiano arriva fino a via VIII marzo per un tratto in elevazione e parte in piano, che raggiunge la fine di via Leonardo da Vinci oltre ad un secondo lotto che raggiunge direttamente la strada provinciale della Fila. Nel 2024 poi l’acquisto da parte del Comune delle ex industrie delle cucine Toncelli. Adesso l’adeguamento del progetto per collegare la ex Toncelli attraverso un sottopassaggio della viabilità provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova mobilità nel borgo. Sì al sottopassaggio. Progetto da 9 milioni Articoli correlati Scontro sul progetto della nuova scuola di via Bellini. Obiettivo Comune: "Così si aggrava la mobilità"Il progetto della nuova scuola in via Bellini accende il dibattito politico a Bellaria. Cantiere in ritardo di oltre un anno: nuova proroga al progetto da 2,5 milioni per il dormitorio dei senzatettoUn progetto di housing temporaneo e stazioni di posta a favore dei senzatetto che risulterebbe di grande aiuto per tante persone in difficoltà che... Tutti gli aggiornamenti su Nuova mobilità nel borgo Sì al... Discussioni sull' argomento Nuova mobilità nel borgo. Sì al sottopassaggio. Progetto da 9 milioni; Radicondoli sceglie il car pooling: nel borgo in partenza il progetto per condividere l'auto; Termoli, varchi elettronici per blindare il borgo antico; Lavori al Villaggio Artigiano. Riqualificazione e nuova mobilità nelle vie Biondo e Leoni. Borgo San Dalmazzo, avanti i lavori per il nodo di interscambio in corso Barale. Si punta a collegare Entracque e VinadioLiquidato il primo stato di avanzamento del progetto Pnrr: parcheggio ampliato, rotonda e capolinea bus. Entro marzo la fine dei lavori ... targatocn.it Condividiamo volentieri questo messaggio ricevuto da un nostro follower siciliano. Ciao, grazie per il lavoro di divulgazione che portate avanti. Sono un ragazzo siciliano e seguo con attenzione questo progetto da anni. Credo che collegare la mia isola al cont - facebook.com facebook Rixi: “Gronda, cantieri in affanno”. Progetto da rifare con il ponte-bis x.com