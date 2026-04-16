Le polemiche non fermano Forza Nuova nuova Passeggiata della Sicurezza

Il 15 aprile, il movimento Forza Nuova ha organizzato una nuova Passeggiata della Sicurezza nel capoluogo scaligero, che ha coinvolto il tratto tra Piazza Pradaval e Via dei Mutilati. Questa iniziativa si è svolta dopo un precedente evento nel quartiere di Porta Vescovo, proseguendo le attività del gruppo nel centro cittadino nonostante le polemiche sollevate.

Il movimento Forza Nuova prosegue le proprie attività nel capoluogo scaligero e ieri, 15 aprile, ha organizzato una nuova Passeggiata della Sicurezza tra Piazza Pradaval e Via dei Mutilati, dopo quella che aveva interessato il quartiere di Porta Vescovo. Alle iniziative hanno partecipato una.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Sicurezza, contro le "passeggiate" di Forza Nuova Sinistra Italiana invoca il prefettoSinistra Italiana in allarme dopo l'ultima iniziativa di Forza Nuova, che ha organizzato una “passeggiata della sicurezza” nelle strade di Porta... Sicurezza, Forza Nuova: "Pronti ad aiutare"I continui furti in abitazioni e la denunciata carenza delle forze dell’ordine sotto organico, in particolare la Polizia Locale, sono elementi che...