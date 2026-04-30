Chi aderisce allo sciopero generale del 1 maggio 2026 | orari manifestazioni e fasce garantite

Il 1 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale che durerà 24 ore, indetto dalle organizzazioni USI-CIT e Cobas. L’adesione coinvolgerà i settori della sanità, della scuola e della pubblica amministrazione. Sono previste manifestazioni in diverse città e fasce di garanzia durante le quali i servizi essenziali continueranno a funzionare. L’agitazione interesserà lavoratori di varie categorie e si svolgerà in tutta Italia.

Il 1 maggio 2026 è previsto uno sciopero generale di 24 ore indetto da USI-CIT e Cobas. Aderiranno tutti i settori: sanità, scuola e pubblica amministrazione. Previste manifestazioni nelle principali città come Napoli, Roma e Milano. Previsti disagi per i trasporti ma garantite le fasce 7-10 e 18-21.🔗 Leggi su Fanpage.it

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