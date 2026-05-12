Sciopero dei trasporti | orari modalità e fasce garantite
Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge sia i settori pubblici sia quelli privati. L’adesione è stata annunciata dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro privato di Genova. Durante la giornata, saranno adottate modalità e orari specifici, con fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali. La notizia riguarda tutte le categorie interessate dall’astensione dal lavoro.
L'organizzazione sindacale Usb Lavoro privato Genova ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato dalla rispettiva segreteria nazionale per lunedì 18 maggio, della durata di 24 ore.Treni, sciopero nazionale di 24 orePer chi aderirà.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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