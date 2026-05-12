Sciopero dei trasporti | orari modalità e fasce garantite

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge sia i settori pubblici sia quelli privati. L’adesione è stata annunciata dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro privato di Genova. Durante la giornata, saranno adottate modalità e orari specifici, con fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali. La notizia riguarda tutte le categorie interessate dall’astensione dal lavoro.

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